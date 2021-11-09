09.11.2021, 13:51
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 64-летнего Николая
PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в волости Йыгева 64-летнего Николая, которых уехал вечером 7 ноября из дома в деревне Тейлма на автомобиле Ford Focus серого цвета с регистрационным номером 165 TEX и до сих пор не вернулся.
По словам родственников, он уехал, не объяснив причины. Телефона он с собой не взял. Ранее мужчина из дома на несколько дней не уходил. Друзья и знакомые в последние дни его не видели и не знают, где он может быть. Поиски автомобиля также пока не принесли результата.
Его рост примерно 180 см, он худощавого телосложения. На правой руке у него татуировка, при ходьбе он хромает на правую ногу. На нем были белая рубашка в голубую полоску, темные джинсы и темная обувь.
Всех, кто видел Николая после 7 ноября или знает, где он может находиться, просят сообщить по номеру 112.