ГРАФИК | Наглядно: тяжелее всего болеют коронавирусом невакцинированные

Если посмотреть на распределение в больницах людей с тяжелой формой COVID, то видно, что больше всего больных коронавирусом среди невакцинированных. Также следует помнить, что количество непривитых в выборке значительно меньше. А именно: в Эстонии курс вакцинации завершен у 67,7 % населения, или 770 225 человек. Не вакцинировано 32,2%.

Ранее председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов указывал на то, что среди тяжелобольных невакцинированных пациентов болезнь также протекает гораздо тяжелее. ”Мы видим, как те больные, которых подключают к дыхательному аппарату, страдают от стойких повреждений легких, часто поражение достигает 90%”, — отметил Попов.

Как отмечал член правления Клиники Тартуского университета профессор Йоэль Старкопф, у вакцинированного человека вероятность заболеть COVID-19 в три раза ниже, чем у невакцинированного, а вероятность возникновения необходимости в стационарном лечении ниже почти в восемь раз.