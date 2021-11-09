Сколько эстоноземельцев привились российской вакциной Sputnik V? Государство не знает

В феврале этого года проживающих в Эстонии граждан России приглашали вакцинироваться от коронавируса в Ленобласть. В то время в Эстонии вакцинция была доступна лишь для пожилого населения.

"В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России", — сообщало правительство РФ в феврале.

Согласно Регистру народонаселения, в Эстонии по состоянию на 1 января 2020 года проживало 85 917 граждан России. Как известно, многие воспользовались этой возможностью. О том, как легко тогда было это сделать Delfi писал здесь.

Естественно, в России вакцинация проходит местной вакциной Sputnik V. В Эстонии она не применяется, но в Эстонии ее признают. Тем не менее, как сообщила советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Варвара Рейно, статистики о привитых вакциной Sputnik V в Эстонии нет.

"Статистика вакцинации в Эстонии основана на уведомлениях о вакцинации, внесенных в инфосистему здравоохранения Эстонии (то есть вакцинациях, проведенных в Эстонии эстонским поставщиком медицинских услуг)", — пояснила Рейно.

Sputnik V пока не имеет торговой лицензии в Европе, поэтому в Эстонии она не применяется. Однако Эстония признает эту вакцину наравне с Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen и т.д.

Механизм действия Sputnik V (GAM-COVID-VAC) аналогичен действию вакцин против COVID-19 производителей AstraZeneca и Janssen. Вакцина содержит не способный размножаться аденовирус с встроенным фрагментом ДНК, благодаря чему наши клетки начинают вырабатывать антиген — шиповидный (спайковый) белок коронавируса. Аденовирус необходим для транспортировки фрагмента ДНК в клетки. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит ускоренную процедуру оценки вакцины-кандидата Sputnik V.