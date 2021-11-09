С пятницы Таллинн войдет в состав правления Союза крупных городов Европы

”Таллинну и ранее выпадала честь участвовать в развитии влиятельных городов Европы — мы входили в состав правления EUROCITIES с 2018 по 2020 гг., — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — За это время были предприняты решительные шаги по повышению устойчивости городов; мы продолжим двигаться в этом направлении и в период нынешних полномочий. Участие в руководстве сетью влиятельнейших городов Европы дает Таллинну возможность формировать городскую политику Европейского союза, а также расширить охват нашего международного сотрудничества”.

Организация EUROCITIES была создана в 1986 году с целью укрепления роли местных самоуправлений в развитии Европы и оказании влияния на законотворчество Европейского союза для того, чтобы лучше отстаивать интересы городов. В состав организации входят 205 европейских городов с населением не менее 250 000 человек. Таллинн является полноправным членом EUROCITIES с 1998 года.

Помимо Таллинна, в состав правления EUROCITIES в этом году были избраны Барселона, Гент, Лейпциг. Мандат Таллинна будет действовать с января 2022 года до лета 2025 года.