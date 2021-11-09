ВИДЕО | Без ковид-паспорта и налога с оборота. Как игнорирующие требования спортклубы глумятся над Департаментом здоровья

То, что некоторые спортклубы не спрашивают сертификаты вакцинации и игнорируют правила известно уже с начала запуска системы ковид-справок. За нарушение правил Департамент здоровья и полиция выписали штрафов на несколько тысяч евро таллиннскому спортклубу Sparta и тартускому CorsaGym. При этом клубы по сих пор открыты и воспользоваться услугами может любой желающий, пишет Ärileht.