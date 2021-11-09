Новости Эстонии
09.11.2021, 13:31

ВИДЕО | Без ковид-паспорта и налога с оборота. Как игнорирующие требования спортклубы глумятся над Департаментом здоровья

 
То, что некоторые спортклубы не спрашивают сертификаты вакцинации и игнорируют правила известно уже с начала запуска системы ковид-справок. За нарушение правил Департамент здоровья и полиция выписали штрафов на несколько тысяч евро таллиннскому спортклубу Sparta и тартускому CorsaGym. При этом клубы по сих пор открыты и воспользоваться услугами может любой желающий, пишет Ärileht.

В ходе журналистского эксперимента репортер издания поговорил под видом клиента с владельцем тренажерного зала CorsaGym Гертом Горшановым, который сказал, что новый член клуба при регистрации может прикрепить в графу о ковид-сертификате любой документ.