ФОТО | В парках Кесклинна появилось больше зелени

”Зеленые зоны Кесклинна — это важная часть современного городского пространства, и я очень рада, что они постоянно развиваются. Благодаря зелени, посаженной этой осенью, уже следующей весной и летом парки Кесклинна зацветут еще ярче”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Парки района теперь дополнительно украшают амурские черемухи, вишни „Rancho” и декоративные яблони. Кроме этого, были посажены кусты бересклета, сирени, орешника, гортензий и других растений. Также были посажены 11 000 цветов — это нарциссы, тюльпаны, подснежники, крокусы и другие цветы. В городском пространстве можно будет также найти папоротники, герани и осоку.

В ходе работ по благоустройству парков и зеленых зон была реконструирована территория вокруг мемориального камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа — было установлено металлическое ограждение и в четыре раза увеличена зона с зелеными насаждениями. Всего на территории были посажены дополнительно 2000 цветов.

Территорию Тоомпарка украсили большими гранитными камнями. Всего было установлено 18 декоративных камней.



