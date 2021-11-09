ТАБЛИЦА | 54% школьников старше 12 лет имеют иммунитет к COVID-19, вакцинированы 86% учителей

Covid testimine algklassides Foto: Tiit Blaat

По состоянию на 7 ноября в Эстонии насчитывается 97 школ, в которых за последние 10 дней было по крайней мере одно новое заражение, всего в этих школах обучается 1550 учеников. По сравнению с предыдущей неделей стало на 3 активных очага заражения больше, а количество учеников в этих очагах увеличилось на 92 человека.