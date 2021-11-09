09.11.2021, 11:50
ТАБЛИЦА | 54% школьников старше 12 лет имеют иммунитет к COVID-19, вакцинированы 86% учителей
Foto: Tiit Blaat
По состоянию на 7 ноября в Эстонии насчитывается 97 школ, в которых за последние 10 дней было по крайней мере одно новое заражение, всего в этих школах обучается 1550 учеников. По сравнению с предыдущей неделей стало на 3 активных очага заражения больше, а количество учеников в этих очагах увеличилось на 92 человека.
По состоянию на 08.11, 54% учеников общеобразовательных школ в возрасте от 12 лет прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом в течение последних 180 дней.
Среди сотрудников общеобразовательных учреждений 86% прошли полный курс вакцинации. 27% сотрудников общеобразовательных школ получили бустерную дозу вакцины.
Школы, в которых не менее 70% учащихся вакцинированы от COVID-19 (т.е. полностью привиты или переболели в течение последних 180 дней), составляют 11%, или 51 из 472 школ.
Количество полностью вакцинированных или переболевших за последние 6 месяцев учеников (%) по уездам: