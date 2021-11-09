Финансовая комиссия поддерживает выплаты пособий для смягчения последствий роста цен на электричество
Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что для того, чтобы местные самоуправления могли использовать поступающие с торговли квотами доходы для выплаты пособий семьям, оказавшимся в тяжелых условиях после повышения цен на электричество, в находящийся в производстве проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о специальной маркировке жидкого топлива необходимо внести поправки. ”Поправки призваны включить в Закон об охране атмосферного воздуха норму, которая позволит использовать доход, полученный с торговли квотами выбросов парниковых газов, таким образом, чтобы местное самоуправление могло выполнять задачи, связанные с производством по ходатайствам о пособиях и с их выдачей”, — пояснил Сависаар. Он отметил, что поправка создает правовые основания для выплаты пособий местными самоуправлениями.
Согласно действующим поправкам к Закону об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество, с 1 мая 2020 года до 30 апреля 2022 года ставки акцизов на электричество и определенные виды топлива были снижены. ”Целью снижения ставок было смягчить влияние вызванного коронавирусом кризиса на потребителей топлива и облегчить финансовую нагрузку”, — сказал Сависаар. Он добавил, что экономика восстанавливается быстро, но также резко выросли и цены. В условиях быстро растущей инфляции создавать дополнительные поводы для повышения цен не следует.
Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что в связи с этим сниженные ставки акцизов останутся в силе в течение еще одного года, т.е. будут действовать до 30 апреля 2023 года. ”Помимо этого, с 1 мая 2023 года будет введена система постепенного повышения акцизов на топливо и электричество до докризисного уровня, рассчитанная на четыре года. Это позволит как потребителям, так и частному сектору постепенно приспособиться к изменениям цен”, — сказал Кокк. Он уточнил, что для того, чтобы не допустить приграничной торговли, следует также следить за акцизной политикой соседей, в первую очередь — за Литвой и Латвией. ”Если наши ближайшие соседи не планируют повышать акцизы в 2023 году, то и нам следует поступить так же”.
Согласно поправкам к Закону о специальной маркировке жидкого топлива, право предприятий, занимающихся добычей горючего сланца, использовать дизельное топливо специального назначения будет продлено до 30 апреля 2023 года (согласно действующему законодательству, право действует до 30 апреля 2022 года). Использовать дизельное топливо специального назначения можно будет на территориях сланцевых шахт и карьеров, для используемой в карьерах техники и устройств, в т.ч. в экскаваторах и используемых для транспортировки горючего сланца и золы машинах. Продление срока действия разрешения поможет поддержать конкурентоспособность сланцедобывающих предприятий. Поправки должны вступить в силу 1 мая 2022 года.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о специальной маркировке жидкого топлива (461 SE) на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 17 ноября.