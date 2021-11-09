ФОТО | Таллинном будет управлять коалиция из центристов и соцдемов: последним отошли три вице-мэрских кресла и один район

Кроме того, социал-демократы получат должности вице-мэров по вопросам предпринимательства, культуры и городского планирования. Центристской партии останутся остальные четыре вице-мэрских кресла: по вопросам образования и спорта, коммунального хозяйства и окружающей среды, городского имущества и транспорта, социальной помощи и здравоохранения.