09.11.2021, 10:20
При пожаре в Силламяэ погиб пожилой мужчина
Foto: Argo Ingver
Сегодня в 7:49 Центр тревоги получил сообщение, что в Силламяэ в садовом товариществе "Спутник" горел одноэтажный каменный дом. В здании нашли погибшего.
Поспешившие на место спасатели провели погружение в дым. В 8:22 на место происшествия прибыл внук, который сообщил, что в доме живет его дедушка. В 8:31 спасатели нашли в здании погибшего. К 8:53 пожар был взят под контроль.
Причина возникновения пожара выясняется. В текущем году в Эстонии погиб в пожарах 31 человек, из них семь в Ида-Вирумаа.