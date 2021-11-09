Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа?

Некоторые эксперты в области энергетики уже много лет предупреждают, что по мере ухода традиционных инвесторов все большую долю энергетического рынка будут завоевывать частные инвестиционные компании. Недавно газета New York Times сообщила, что с 2010 года частный акционерный капитал вложил в энергетический сектор не менее 1,1 триллиона долларов США .

Тем не менее, энергетический сектор указывает на повышение спроса на нефть, газ и уголь в среднесрочной перспективе. Организация стран-экспортеров нефти ( ОПЕК ), например, прогнозирует плато в потреблении нефти только в 2035 году, а потребление газа, по данным Международного энергетического агентства , достигнет своего пика к 2040 году.

Отток капиталовложений из данной сферы, по общему мнению, увеличивает шансы удержать повышение глобальной средней температуры в пределах 1,5 градуса — именно эта цель заявлена в Парижском соглашении стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заключенном в 2015 году.

Нидерландский фонд стал очередным финансовым институтом, пообещавшим отказаться от вложений в ископаемое топливо. За последние десятилетия подобное обязательство взяли на себя почти 1500 инвесторов. Согласно отчету общественной экологической организации Stand Earth, общая сумма активов, изъятых из сферы добычи ископаемых видов топлива, должна составить 39,2 триллиона евро.

Решение отказаться от инвестирования в добычу ископаемого топлива голландский пенсионный фонд ABP принял незадолго до открытия конференции государств-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Один из крупнейших мировых пенсионных фондов планирует избавиться от акций компаний нефтегазового сектора на сумму 15 млрд евро и вложить их в более экологически безопасные проекты.

По данным Pitchbook, 80 процентов акций частных инвестиционных компаний приходятся на нефть, газ и уголь и лишь 12 процентов инвестиций вложены в возобновляемые источники энергии — хотя такие составляющие энергетического сектора как энергия ветра и солнца в последнее время стремительно развиваются.

Крупнейшие частные инвестиционные компании могут заверять, что они участвуют в борьбе с изменением климата, но их действия говорят о том, что они по-прежнему получают огромные прибыли от ископаемых видов топлива, убеждены эксперты.

"Не исключено, что в ближайшие годы появятся больше частных инвестиционных компаний, которые просто не будут раскрывать, чем они занимаются, — говорит DW Рауль Ле Блан, вице-президент нетрадиционным видам нефтегазовых ресурсов в компании IHS Markit. — Их методы работы могут быть не настолько экологически безопасными, как у тех компаний, которым нужно сохранять общественную репутацию".

Цены на энергию опять могут возрасти



Ле Блан считает, что отток инвестиций со стороны банков и пенсионных фондов может привести к обратному результату, учитывая устойчивый спрос на ископаемое топливо в ближайшем будущем. "Такие ограничения могут помочь уменьшить выбросы, но это также и уменьшит предложение на рынке. И если мир все так же будет нуждаться в ископаемых видах топлива, это все просто приведет к повышению цен на него."

И действительно, глобальный энергетический кризис, который заставил цены на природный газ и уголь достигнуть рекордных отметок, а цену на нефть — превысить 85 долларов за баррель, может стать предупреждением против дальнейшего оттока капиталов из сферы добычи ископаемых видов топлива.