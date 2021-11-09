09.11.2021, 10:34
За сутки в Эстонии прибавилось 1088 случаев заражения коронавирусом. Умерли шесть человек, в том числе 34-летняя женщина
Foto: Andres Putting
За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 636 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 088, или 14,2% от общего количества тестов.
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