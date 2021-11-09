За сутки в Эстонии прибавилось 1088 случаев заражения коронавирусом. Умерли шесть человек, в том числе 34-летняя женщина

По состоянию на утро 9 ноября в больнице находятся 61 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 463 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 331, или 71,5%, не вакцинированы и 132, или 28,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 62 новых историй болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 34-летняя женщина, 49-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 84-летняя женщина и 85-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 7 636 результатов теста, из которых 1 088 оказались положительными. Из получивших положительный тест 687 не были вакцинированы и 401 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 376 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 353. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 86 776 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,9%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.