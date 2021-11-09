ПРОВЕРКА ФАКТОВ | 18-летний парень не умирал от прививки в Мустамяэ, а КаПо не занимается сокрытием ”лжи о вакцинах”

Что утверждается?



На днях в группе Facebook "Maskide, QR-koodide, immuunpasside ja kiipide vaba ning eluterve Eesti" (”Здоровая Эстония без масок, QR-кодов, паспортов иммунизации и чипов”) был опубликован пост, в котором утверждается, будто в Мустамяэ в результате вакцинации умер подросток.

”Знаете, я только что узнала, что на прошлой неделе в палатке Synlab в Мустамяэ 18-летний парень получил вакцину и скончался на месте. На место прибыла КаПо и предупредила находившихся на месте медиков, чтобы они держали рот на замке. Писали ли где-нибудь об этом? Есть информация?"

На сегодняшний день автор удалил пост, но пользователи продолжают распространять скриншот.

Что же на самом деле?



По данным Лекарственного департамента, в результате вакцинации от коронавируса 18-летних молодых людей не умирало. (1). Ни в Мустамяэ, ни где-либо еще.

На то, что пост — выдумка, указывает и тот факт, что Synlab вообще не занимается вакцинацией от коронавируса. Специалист по коммуникации Synlab Герли Кеделаук сообщила, что Synlab — это медицинская лаборатория, которая занимается только забором и анализом ПЦР-проб.

”Кроме того, у Synlab в указанном месте в Мустамяэ вообще нет пункта тестирования. В этом месте расположен общественный пункт тестирования, где представители Medicum берут тесты из носоглотки и при помощи жидкости для полоскания горла. Я связалась с Medicum, и они подтвердили, что людей там не вакцинируют”, — сказала Кеделаук.

Представитель Synlab отметила, что они очень серьезно относятся к такого рода лжи: ”Это откровенная ложь, публичная клевета как на Synlab, так и на Полицию безопасности”.

Сообщение было передано также в Департамент здоровья и веб-полиции.

Сфера деятельности Эстонской Полиции безопасности ( 2 ) связана с пресечением и предотвращением деятельности против Эстонской Республики. Вакцинация в сферу компетенции ведомства не входит

Вердикт: Ложь. Synlab не вакцинирует людей, 18-летний парень, по данным Лекарственного департамента, не умирал в результате вакцинации, а КаПо не занимается проверкой людей в пунктах вакцинации.