В сентябре внешняя торговля Эстонии достигла рекордного уровня

В сентябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,7 млрд евро и импортировано на 1,8 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 72 млн евро и увеличился в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 91 млн евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на рост внешней торговли как в месячном, так и квартальном выражении значительно повлияло увеличение экспорта и импорта минерального топлива и древесины и изделий из древесины. ”В сентябре по торговым показателям был установлен новый рекорд, показатели экспорта и импорта были самыми высокими за все время — на это оказали влияние как продолжающийся рост цен, так и увеличение объемов внешней торговли”, — пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались в сентябре минеральное топливо, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с тем же месяцем прошлого года больше всего увеличился экспорт минерального топлива (на 163 млн евро), древесины и изделий из древесины (на 74 млн евро) и электрооборудования (на 63 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Латвия. Экспорт увеличился более всего в США и Нидерланды. В США больше вывозилось телекоммуникационного оборудования, переработанного топливного масла, а также древесины и изделий из древесины и в Нидерланды — переработанного топливного масла.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 34%, а вывоз эстонских товаров — на 28%. Доля товаров эстонского производства составила 73% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного топлива, телекоммуникационного оборудования, а также планок из хвойных пород дерева, деревянных дверей, склеенных деревянных панелей и сборных деревянных строений.