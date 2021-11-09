Карис позвонил президенту Польши: "мы понимаем, что вы защищаете и нашу границу"

Карис сказал, что Эстония поддерживает Польшу в кризисной ситуации и применит все дипломатические способы для предотвращения атаки.

"Мы солидарны с Польшей и осознаем, что, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО, Польша защищает и нашу границу. Союзники совместными усилиями должны остановить дальнейшую эскалацию событий. Использование нелегальной миграции в качестве политического инструмента неприемлемо”, — сказал Карис.

В ближайшее время Карис планирует обсудить ситуацию с представителями различных эстонских ведомства.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда множество мигрантов из Беларуси попытались взять ее штурмом.