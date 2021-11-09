09.11.2021, 08:30
Карис позвонил президенту Польши: "мы понимаем, что вы защищаете и нашу границу"(2)
Foto: Kiur Kaasik
Вчера вечером президент Эстонии Алар Карис поговорил по телефону со своим польским коллегой Анджеем Дудой о напряженной ситуации на белорусско-польской границе.
Карис сказал, что Эстония поддерживает Польшу в кризисной ситуации и применит все дипломатические способы для предотвращения атаки.
"Мы солидарны с Польшей и осознаем, что, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО, Польша защищает и нашу границу. Союзники совместными усилиями должны остановить дальнейшую эскалацию событий. Использование нелегальной миграции в качестве политического инструмента неприемлемо”, — сказал Карис.
В ближайшее время Карис планирует обсудить ситуацию с представителями различных эстонских ведомства.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда множество мигрантов из Беларуси попытались взять ее штурмом.