"Бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма". Навальный прокомментировал репортаж об издевательствах над ним в колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал в соцсетях репортаж телеканала "Дождь" о его полной изоляции в колонии и издевательствах руководства. "Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Ну и все-таки я не с Луны свалился, знаю, как вещи устроены в нашей стране", — говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник, 8 ноября, в его аккаунте в Instagram.

Политик подтвердил, что в ИК-2 в Покрове находится в изоляции и "тюрьме в тюрьме" и не знает ни о чем кроме того, что касается лично его. "От чего-то я просто в шоке. Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал — куда он пропал?" — написал он.

Обвинения в адрес Путина

Одновременно он обвинил в ситуации в колонии президента РФ Владимира Путина. "Ясно, что все это устраивает Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью и с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях, тут явно просматривается", — уверен Навальный.

При этом оппозиционер подчеркнул, что ему "гораздо легче остальных". "Про тюрьмы в России надо не на моем примере, а вообще говорить. Беззаконие, убийства, бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма", — добавил он.

Репортаж "Дождя" об изоляции Навального в колонии

Ранее телеканал "Дождь" сообщил об издевательствах, которым подвергают в колонии Навального. Об обстоятельствах содержания Навального в репортаже рассказали бывшие заключенные ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак, находившиеся с ним в одном отряде. По их словам, оппозиционер пребывает в полной изоляции, все заключенные были проинструктированы о запрете общения с ним. А когда Навальный находился в больнице во время голодовки, в колонии в день его рождения показали фильм, в котором оппозиционер представлен геем, указал Османов. Эту информацию подтвердил Бурак.