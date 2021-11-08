Коалиционные переговоры в столице завершились. Кто станет вице-мэрами и старейшинами районов?

"Мы надеемся, что сегодня был последний день содержательных переговоров. По общим вопросам достигнуты договоренности. Теперь дело остается за руководящими органами обеих партий. Это правление, совет. Если там результаты переговоров будут утверждены, то мы будем официально готовы к подписанию", — передает rusERR слова Михаила Кылварта (Центристская партия), сказанные "Актуальной камере".

Если социал-демократы дадут свое принципиальное согласие, то соглашение может быть подписано во вторник. Мэром Таллинна останется Михаил Кылварт.

"Договоренность по распределению должностей тоже достигнута. У нас есть представление как будет выглядеть структура управления городом, как будут распределены портфели, но прежде, чем мы сможем об этом официально объявить, эти решения должны быть утверждены", — добавил Кылварт.