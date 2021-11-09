В ФНЛ капитана удалили с поля за подзатыльник одноклубнику

На 60-й минуте встречи произошел резонансный эпизод — капитан "Волгаря" Роман Локтионов получил красную карточку за потасовку с одноклубником. Футболист на правах капитана в грубой форме отчитывал Артёма Юсупова за неудачную игру в обороне и даже дал партнёру по команде подзатыльник. В ситуацию вмешался главный арбитр Юнус Кошко, который расценил поступок Локтионова как повод для прямого удаления.

Локтионов после случившегося передал повязку вратарю Олегу Смирнову. Он был капитаном 30 минут, но в концовке получил две желтые за слишком долгий ввод мяча в игру. В компенсированное время Смирнов отдал повязку уже третьему капитану за игру — Даниле Козлову. На поле осталось 8 полевых игроков — вышел запасной голкипер Дмитрий Саганович. Несмотря на это, "Волгарь" удержала гостевую победу 1:0.