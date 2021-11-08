08.11.2021, 19:52
Личность мужчины из поезда Тюри–Таллинн установлена
Foto: Eero Vabamägi
Сегодня вечером полиция попросила помощи в установлении личности мужчины, который ездил в поезде по маршруту Тюри–Таллинн, а уже через несколько часов поступило сообщение, что цель достигнути.
Сегодня примерно в 13 часов полиции о сообщили о мужчине, который сел в поезд в Тюри. Bозникли сомнения в том, все ли в порядке. По имеющейся информации, он и раньше ездил в поезде маршруту Тюри–Таллинн.
Mужчина не нуждался в медицинской помощи и полиция доставила его в безопасное место на ночлег.
Спасибо всем, кто помог распространить новость, поспособствовав тем самым установлением личности мужчины.