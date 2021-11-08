ФОТО | Знаете этого человека? Позвоните в полицию!

Сегодня примерно в 13 часов полиции о сообщили о мужчине, который сел в поезд в Тюри. Bозникли сомнения в том, все ли в порядке. По имеющейся информации, он и раньше ездил в поезде маршруту Тюри–Таллинн.

Mужчина не нуждался в медицинской помощи и полиция доставила его в безопасное место на ночлег. Его личность до сих пор не удалось установить. Полиция связалась с разными попечительскими домами, но мужчина не является их клиентом.

Мужчине примерно 40 лет, он говорит по-эстонски. Носит бороду и очки. Его рост примерно 175 см, он среднего телосложения. На нем темная куртка, спортивная кофта горчичного цвета, темно-синие спортивные брюки, темные кроссовки.

Просим всех, кто узнает этого мужчину, позвонить по номеру 112.