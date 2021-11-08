08.11.2021, 19:08
Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия(2)
PPA
Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия, которого последний раз видели больше недели назад.
82-летнего Геннадия видели последний раз у него дома в Нарве на ул. Креэнхольми больше недели назад. Родственники были у него дома и на прошлой неделе, но мужчины не было дома. Тогда родственники решили, что он пошел гулять. Сегодня родственники обнаружили, что Геннадий до сих пор не вернулся домой.
Он высокого роста и худощавого телосложения, носит бороду. На нем могли быть темные джинсы, куртка и обувь, а также кепка. Полицейские проверили окрестности его дома и больницы Ида-Вирумаа, но поиски пока не дали результатов.
Всех, кто в ноябре видел Геннадия или знает, где он может находиться, просим сообщить по номеру 112.