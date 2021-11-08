Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Геннадия

82-летнего Геннадия видели последний раз у него дома в Нарве на ул. Креэнхольми больше недели назад. Родственники были у него дома и на прошлой неделе, но мужчины не было дома. Тогда родственники решили, что он пошел гулять. Сегодня родственники обнаружили, что Геннадий до сих пор не вернулся домой.