"Это уже не гибридная атака, а настоящая". Нелегалы из Беларуси пытаются прорваться через границу ЕС: реакция Эстонии(62)
Лаанет сказал, что Эстония с самого начала внимательно следит за ситуацией и оказывает видимую помощь, например, Литве. ”К сожалению, со стороны белорусского режима не наблюдается никаких признаков деэскалации. За последний месяц количество попыток пересечения белорусско-польской границы вновь резко возросло, — сказал министр. — Уверенности не придает и недавний указ Лукашенко, согласно которому все аэропорты Беларуси открыты для международных рейсов и происходит постоянный поиск новых пунктов назначения и ведутся переговоры по созданию новых миграционных коридоров”.
Лаанет отметил, что ситуация становится все более серьезной. Помимо происходящего в Беларуси вызывает озабоченность действия России на Украине.
”В совокупности это самый сложный кризис безопасности для нашего региона, НАТО и Европейского Союза за последние десятилетия”, — подчеркнул министр.
Для разрешения ситуации, по словам Лаанета, необходимо предпринять следующие действия:
1) Обеспечить осведомленность о ситуации среди союзников. Необходим непрерывный обмен информацией, чтобы исключить возможность эскалации конфликта или ослабления решимости союзников вследствие дезинформации. Лаанет намерен незамедлительно обсудить этот вопрос со своими балтийскими коллегами.
2) Продемонстрировать единство и решимость союзников в том, что режим Лукашенко не сможет достичь своей цели по дестабилизации стран Балтии и Польши, а также Европейского Союза в целом. Здесь важны как совместные заявления о поддержке, так и реальные вклады в помощь Польше и Литве. Минобороны готовит предложения о дополнительной поддержке Польше и Литве.
3) Незамедлительно ввести новые санкции против Беларуси.
4) Сделать обзор военных возможностей НАТО и позиции сдерживания.
”Текущая ситуация требует уверенной позиции. Мы должны полностью поддерживать наших соседей и следить за тем, чтобы ни один шаг Беларуси или России не остался незамеченным”, — заключил министр.
Яани в свою очередь отметил, что хоть Эстония уже давно разрабатывает план действий, его внедрение потребует существенных усилий и помощи извне.
"Мы готовились к таким ситуациям на протяжении долгого времени. С того момента, как Беларусь начала атаки на Литву, мы обновили наши предыдущие кризисные планы. Я больше не хочу называть это гибридной атакой. То, что происходит сегодня, — это [настоящая] атака”, — подчеркнул Яани.
"Мы подготовились к такому развитию событий. У на есть экстренный план на случай массовой миграции, которым руководит Департамент полиции и погранохраны (PPA). Разработка плана велась на протяжении долгого времени с привлечением разных партнеров. У него имеется и план реализации. Такая ситуация стала бы очень большим вызовом, PPA в одиночку не справился бы. Поэтому важно и то, таким образом такие ситуации решаются на уровне ЕС".
"В последний раз я встречался с вице-премьером Польши и министрами внутренних дел Латвии и Литвы в пятницу. В Латвии и Литве ситуация более стабильна, сейчас в центре внимания находится Польша. Теперь мы видим кульминацию этой ситуации. Об этом вице-премьер Польши говорил в пятницу. Сегодня я тоже общался с ним и сказал, что мы — вместе с Польшей, и если ей понадобится помощь, мы будем готовы ее оказать", — добавил министр.