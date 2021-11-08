"Это уже не гибридная атака, а настоящая". Нелегалы из Беларуси пытаются прорваться через границу ЕС: реакция Эстонии

Яани в свою очередь отметил, что хоть Эстония уже давно разрабатывает план действий, его внедрение потребует существенных усилий и помощи извне.

”Текущая ситуация требует уверенной позиции. Мы должны полностью поддерживать наших соседей и следить за тем, чтобы ни один шаг Беларуси или России не остался незамеченным”, — заключил министр.

2) Продемонстрировать единство и решимость союзников в том, что режим Лукашенко не сможет достичь своей цели по дестабилизации стран Балтии и Польши, а также Европейского Союза в целом. Здесь важны как совместные заявления о поддержке, так и реальные вклады в помощь Польше и Литве. Минобороны готовит предложения о дополнительной поддержке Польше и Литве.

Лаанет сказал, что Эстония с самого начала внимательно следит за ситуацией и оказывает видимую помощь, например, Литве . ”К сожалению, со стороны белорусского режима не наблюдается никаких признаков деэскалации. За последний месяц количество попыток пересечения белорусско-польской границы вновь резко возросло, — сказал министр. — Уверенности не придает и недавний указ Лукашенко, согласно которому все аэропорты Беларуси открыты для международных рейсов и происходит постоянный поиск новых пунктов назначения и ведутся переговоры по созданию новых миграционных коридоров”.

"Мы готовились к таким ситуациям на протяжении долгого времени. С того момента, как Беларусь начала атаки на Литву, мы обновили наши предыдущие кризисные планы. Я больше не хочу называть это гибридной атакой. То, что происходит сегодня, — это [настоящая] атака”, — подчеркнул Яани.

"Мы подготовились к такому развитию событий. У на есть экстренный план на случай массовой миграции, которым руководит Департамент полиции и погранохраны (PPA). Разработка плана велась на протяжении долгого времени с привлечением разных партнеров. У него имеется и план реализации. Такая ситуация стала бы очень большим вызовом, PPA в одиночку не справился бы. Поэтому важно и то, таким образом такие ситуации решаются на уровне ЕС".

"В последний раз я встречался с вице-премьером Польши и министрами внутренних дел Латвии и Литвы в пятницу. В Латвии и Литве ситуация более стабильна, сейчас в центре внимания находится Польша. Теперь мы видим кульминацию этой ситуации. Об этом вице-премьер Польши говорил в пятницу. Сегодня я тоже общался с ним и сказал, что мы — вместе с Польшей, и если ей понадобится помощь, мы будем готовы ее оказать", — добавил министр.

О том, как нелегалы из Беларуси пытаются прорваться через польскую границу, читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.