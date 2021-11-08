Чиновники Министерства юстиции больше не будут ходить в спортивный клуб Sparta

"Министерство юстиции сообщает о желании досрочно завершить договор и просит считать договор расторгнутым с 23 декабря 2021 года", — сообщается в заявлении Министерства юстиции, которое подписал канцлер Тынис Саар.

"Завершили договор потому, что в последние годы интерес к посещению этого спортивного клуба у нас значительно снизился. Кроме того, нам показалось неэтичным сотрудничать с предприятием, которое игнорирует коронавирусные ограничения", — пояснила пресс-секретарь министерства Катрин Лунт.

В начале прошлой недели Департамент здоровья направил решение о приостановлении хозяйственной деятельности таллиннскому спортивному клубу Sparta, который игнорировал ограничения и получил требование о выплате штрафа в размере 2000 евро. Клубу было запрещено вести хозяйственную деятельность в течение двух недель.