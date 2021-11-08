Окружной суд: справка о болезни не может действовать столько же, сколько справка о вакцинации

Справка о том, что человек переболел коронавирусом, действует согласно распоряжению правительства полгода, справка о вакцинации — год. Таллиннский административный суд ранее посчитал, что справка о перенесенной болезни должна действовать столько же, сколько и справка о вакцинации. Окружной же суд посчитал, что в условиях нового и особо заразного инфекционного заболевания разумно исходить из принципа предосторожности, по которому меры по предотвращению должны снижать риск в максимально возможной степени.