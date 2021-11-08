Миллиардер Роман Абрамович продает самолет

Boeing 767−300ER с номером P4-MES, принадлежащий Роману Абрамовичу, выставлен на продажу. Об этом Forbes сообщили два собеседника на авиарынке. Продажей воздушного судна занимается оператор Global Jet Monaco SAM. По словам источника Forbes, ориентировочная стоимость лота составляет $100 млн. Представитель бизнесмена не ответил на запрос Forbes.

Boeing 767−300ER с номером P4-MES, принадлежащий Роману Абрамовичу, выставлен на продажу. Об этом Forbes сообщили два собеседника на авиарынке. Продажей воздушного судна занимается оператор Global Jet Monaco SAM. По словам источника Forbes, ориентировочная стоимость лота составляет $100 млн. Представитель бизнесмена не ответил на запрос Forbes.

Дальность полета Boeing 767−300ER составляет 11 300 км. Как писал Forbes, среди споттеров (любителей фотографировать самолеты) судно получило кличку ”Бандит” за характерную черную полосу у кабины пилотов, напоминающую темные очки.

Самолет ”провел в воздухе” 7080 летных часов, выполнив 1954 цикла (взлет-посадка), что ”ничтожно мало для такого судна”, указывает руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

Тем не менее продать его быстро будет сложно, так как в нише самых дорогих джетов потенциальные покупатели очень требовательны, продолжает он. ”Богатейшие бизнесмены хотят летать на судне со сделанным по индивидуальному заказу интерьером, который отличался бы от других”, — заключает он.