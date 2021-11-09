Технологический модуль Wise направлен на обучение предпринимательству в школах. Что это такое?

Между прочим, у Эпп нет педагогического образования, но есть что-то намного лучшее — большой опыт. ”В 1987 году я попала на работу в Рапла в Центр развития Пиргу, и в 1989 году меня позвали оттуда работать в гимназию Весироос учителем экономики. Так я стала преподавать предпринимательство”, рассказывает она. По прошествии 12 лет родители одноклассников сына Эпп позвали ее преподавать экономику в 21-ую школу, и здесь она работает последние 18 лет.

Она убеждена, что обучения предпринимательству и экономике могло бы быть в школах больше. ”Уроков все-таки очень мало”, думает Эпп. ”В 10-ом классе в общей сложности 35 часов предпринимательства, на весь год это получается по одному уроку в неделю, на полгода по 2 урока”. В ее школе обучение предпринимательству очень хорошо распределено: ”В 10-ом классе ученики получают основные знания, в 11-ом классе проходят практику с ученической фирмой и в 12-ом классе получают знания для продвинутых по микро-и макроэкономике”.

Это видно и в больших изданиях, как ученические фирмы и стартапы удивляют все более яркими идеями, и о них хотят знать намного больше, чем раньше. Эпп также подтверждает популярность обучения предпринимательству: ”В нашей школе предпринимательство и государственная оборона являются первым выбором среди учеников”.

Эпп уже 30 лет преподает экономику: ”Вначале у меня была своя программа, потом я стала учителем программы Junior Achievement и теперь перешла также на материалы по предпринимательству от Wise”. Свою работу в 21-ой школе Эпп с 1993 года совмещает также с преподаванием в рамках программы Junior Achievement.

Впервые мы встретились с Эпп весной. Она говорила о своих учениках как археолог или врач, который с любовью занимается исследованиями. Эпп восторженно сообщила мне по телефону: ”Презентации уже в этот вторник!”. Казалось, что она с большим любопытством ждала презентации учебных фирм десятиклассниками.

Эпп Водья: ”Я нисколько не огорчусь, если выпускник не пойдет дальше изучать предпринимательство или экономику. Но я буду огорчена, если он станет политиком, который в одном предложении будет обещать снизить налоги, а во втором поднять пенсии”.

Несмотря на то, что Эпп обладает большими знаниями по преподаванию экономики, она три года искала способ, который готовил бы учеников к обучению предпринимательства, привлекал и мотивировал бы их. ”Я хотела, чтобы они задумывались над сложными вещами. А дойти до трудных вещей не так просто. Я им говорила, что готовьтесь уже летом. Wise же заканчивает тем, что у ученика есть основа, он знает, какую ученическую фирму он хочет создать, у него есть продукт или прототип, проанализированы клиенты, сделан анализ рынка, идея протестирована на родственниках и друзьях. После этого можно сразу приступать к реализации. Тогда будет получен практический опыт”, подытоживает Эпп возможности модуля.

Эпп приводит интересную тенденцию: ”Ученики из гуманитарных классов схватывают быстро, что сотрудничество помогает продвинуться. Например, ученики из английского класса очень хорошо ладят между собой и социально очень чувствительные — никого нельзя обидеть, очень важны темы окружающей среды. Реальным классам я начинаю давать уроки с 12-го класса, и там, как правило, большее идей приходит в техническом направлении”.

После долгого периода обучения онлайн, Эпп скучает по классу и прежде всего по непосредственному контакту: ”Спрашиваю на онлайн-уроке, поняли ли ученики или хотят еще задать вопросы, а в ответ тишина. В конце концов какая-то застенчивая девочка ответит тихо ”да”. А в классе ты видишь по лицам, кто понимает, и кто нет”.

”Ученик приходит на урок, и ты сразу видишь, что ему нравится и интересно. Ученики очень высоко ценят то, что такая большая компания вообще заинтересована преподаванием предпринимательства в школах”, отмечает Эпп. Ребятам нравится, что на уроках предпринимательства предусмотрен также просмотр фильмов. ”Фильмы об единорогах смотрят все больше”, — говорит Эпп.

”Конечно, я была подопытным кроликом”, — смеется Эпп, поскольку как учитель программы Junior Achievement она была одна из первых, кто пробовал новые подходы, и на данный тестирование нового стало привычным делом. Последнее новшество, которое она попробовала, это модуль Wise. ”Я очень рада, что появились материалы Wise, они заставляют учеников думать более технически, и они не должны при этом ничего учить наизусть, а могут слушать и сами пробовать”. Урок хорош тогда, когда он состоит не только из сухой теории, а когда можно на себе попробовать различные вещи. Десятиклассники дали модулю Wise хорошую обратную связь, им все-таки очень понравилось.

В 11-ом классе приступают к реализации идей. Это сложное время, когда нужно искать материалы, по-настоящему производить и работать на свою идею. Эпп по опыту знает, что лучше всего получается у тех, кто уже в декабре может начать продажу своего продукта. Ученики путешествуют из одного уезда в другой, и почти на каждые выходные в разных местах организовывают продажу своего продукта. ”Тогда получается так, что приходит слишком дружелюбный клиент, который много говорит и тратит твое время, но этот опыт то тоже нужно получить”, видит Эпп плюсы в контактах.

Есть и такие, которые в середине процесса обнаруживают, что не хотят изучать предпринимательство и выбирают какой-либо другой предмет по выбору. ”Я хочу, чтобы ученики, которые по характеру больше интроверты, также могли бы пройти этот процесс в полном объеме. Чтобы они получили начальный толчок”, — раздумывает Эпп. Это тоже причина, по которой она уже второй круг начинает обучать предпринимательству по модулю Wise, и здесь, конечно, польза есть и для учителя.

”Материалы Wise существенно снижают нагрузку на учителя, как известно учителя сейчас перегружены работой. У модуля понятная и хорошо проработанная программа. Я просто ее просматриваю и на этом моя подготовка заканчивается”, говорит она и добавляет, что обычно подготовка к уроку занимает в два раза больше времени, чем его проведение.

Я нисколько не огорчусь, если выпускник не пойдет дальше изучать предпринимательство или экономику. Но я буду огорчена, если он станет политиком, который в одном предложении будет обещать снизить налоги, а во втором поднять пенсии. Откуда они возьмут деньги на повешение пенсий? Я хочу, чтобы на моих уроках дети получили настолько хорошие знания, чтобы они и в пьяном виде не стали бы брать СМС-кредит!”