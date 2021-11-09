ВИДЕО | Почему в Бразилии водителей автобусов заставляют ездить на велосипедах по обочинам?

Дизайн-мышление – это творческий способ решения проблемы, который встречается во все большем количестве школьных программ, тренингов и конференций. «Важная часть такого типа мышления – попытка понять пользователей продукта, услуги или идеи, и осознать, с какой именно целью мы что-то делаем, – пояснил тренер Маркко Кару, выступив на семинаре программы цифрового обучения Solve for Tomorrow компании Samsung. – Это видео из Бразилии – прекрасный пример того, как можно объяснить профессиональным водителям автобусов, как именно чувствует себя велосипедист, когда автобус проезжает слишком близко к нему».

Кару рассказал молодым людям, которые на конкурсе Solve for Tomorrow должны придумывать новые решения современных проблем, что одна из наиболее важных частей любого решения или идеи – понимание своего клиента или пользователя: «Вымышленные люди ничего не покупают. Идею или решение всегда лучше проверять на реальных людях. Пользователей нужно действительно понять. Для этого, разумеется, сначала их нужно найти, за их поведением необходимо понаблюдать, они должны быть вовлечены, а чтобы понять их по-настоящему, нужно поставить себя на их место».

«К примеру, для молодежи придумано достаточно товаров и услуг, но они были изобретены взрослыми, которые не в состоянии думать, как молодые люди. Поэтому все идеи нужно проверять на потенциальном пользователе», - добавил Кару.

Среди молодых людей, участвующих в конкурсе Solve for Tomorrow, был проведен тренинг по дизайн-мышлению с целью научить их оттачивать и развивать свои идеи и решения, поскольку в этом учебном году программа рассматривает, как молодым людям найти разумный баланс между Интернетом и реальным миром – с помощью какого-то нового продукта, услуги, приложения или другой идеи.