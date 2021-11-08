Собаку застрелили прямо во дворе ее дома. Истекающее кровью животное умерло на руках у хозяйки

Ветеринар обнаружил в теле животного след от выстрела из воздушного ружья.

"Собака находилась в закрытом дворе, огражденном забором. Муж и дети в это время были дома, но они ничего не слышали и не видели. Когда я приехала домой, то обнаружила собаку истекающей кровью возле будки. При первичном осмотре при таком большом количестве крови было невозможно определить характер повреждения. Я вымыла собаку и увидела на правом боку небольшое круглое отверстие, из которого по-прежнему бежала кровь. Через считанные минуты собака умерла у меня на руках", — описывает женщина.

Она говорит, что собака была спокойной, и у нее нет ни малейшего представления, кому животное могло помешать.

Женщина поговорила с соседями, которые тоже напуганы. Выяснилось, что недавно в этом же районе видели компанию молодых людей с воздушкой. В ветеринарной клинике, где собаке сделали рентген, сообщили, что, скорее всего, рана была получена в результате выстрела из воздушного ружья высокой мощности.

Райли подала заявление в полицию и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом правоохранительным органам.