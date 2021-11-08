В среду в Ласнамяэ можно будет получить бесплатную юридическую помощь(2)
”Приглашаю жителей Ласнамяэ на бесплатное юридическое консультирование, где можно получить квалифицированный совет по вопросам или проблемам юридического характера. Прошу учесть, что консультирование проходит по предварительной регистрации и необходимо заранее записаться на консультацию”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На консультации можно будет получить бесплатный совет по различным вопросам, таким как семейное, долговое, трудовое, наследственное, административное, страховое, налоговое право, право собственности, исполнительное производство, а также по вопросам, связанным с квартирным товариществом. Также можно будет узнать об условиях получения оказываемой при поддержке государства правовой помощи и дальнейших возможностей получить консультацию.
Бесплатную юридическую помощь окажут квалифицированные специалисты. Юристы будут консультировать на эстонском и русском языках. На консультацию можно зарегистрироваться по телефону +372 688 0400. Консультацию смогут получить только зарегистрировавшиеся желающие.
Консультирование пройдет в среду, 10 ноября с 10 до 17 часов в помещениях Управы района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. В помещениях необходимо носить маску.