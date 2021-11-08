На прошлой неделе было сделано более 50 тысяч прививок против COVID-19

”Уровень заражения в Эстонии сейчас очень высокий и нагрузка многих больниц подошла к максимально допустимому пределу. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы остановить рост заболеваемости и нагрузки на больницы. Для этого каждый из нас должен внести свой вклад в виде вакцинации и соблюдения ограничений. Ношение маски, уменьшение контактов и прививка — это простые шаги, которые может сделать каждый”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

По причине быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации в течение двух прошлых недель все семейные врачи и медсестры были сосредоточены на консультировании и вакцинации против COVID-19, поскольку вакцинация — это самый безопасный способ преодолеть кризис COVID-19. В центрах семейных врачей за этот период была сделана всего 55 691 прививка против COVID-19, из них 45 635 дополнительных или бустерных доз.

”Весенний опыт показал, что за успехом вакцинации пожилых был личностный подход и приглашение на вакцинацию со стороны семейных врачей. Мы видим, что такой подход дает результат и сейчас. — Сказала исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. — Очень важно, чтобы как можно больше пожилых, а также более молодых людей, получили скорее бустерную дозу — это уменьшит заболеваемость и нагрузку на больницы, защитит наших людей от более агрессивного дельта-штамма”.

Среди взрослых людей на данный момент привились 70,8%, среди всего населения — 60,8%. Минимум один раз против COVID-19 привились 73,5% пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Среди детей в возрасте 12-17 лет вакцинировано 58,3%.

Семейный врачи и медсестры продолжают вакцинацию по всей Эстонии, сделать прививку по-прежнему можно в кабинетах вакцинации при больницах, в аптеках, и в других пунктах вакцинации, адрес которых можно узнать на сайте https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Маломобильных людей вакцинируют также на дому. О желании сделать прививку следует сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247.