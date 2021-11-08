На прошлой неделе было сделано более 50 тысяч прививок против COVID-19
”Уровень заражения в Эстонии сейчас очень высокий и нагрузка многих больниц подошла к максимально допустимому пределу. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы остановить рост заболеваемости и нагрузки на больницы. Для этого каждый из нас должен внести свой вклад в виде вакцинации и соблюдения ограничений. Ношение маски, уменьшение контактов и прививка — это простые шаги, которые может сделать каждый”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
По причине быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации в течение двух прошлых недель все семейные врачи и медсестры были сосредоточены на консультировании и вакцинации против COVID-19, поскольку вакцинация — это самый безопасный способ преодолеть кризис COVID-19. В центрах семейных врачей за этот период была сделана всего 55 691 прививка против COVID-19, из них 45 635 дополнительных или бустерных доз.
”Весенний опыт показал, что за успехом вакцинации пожилых был личностный подход и приглашение на вакцинацию со стороны семейных врачей. Мы видим, что такой подход дает результат и сейчас. — Сказала исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. — Очень важно, чтобы как можно больше пожилых, а также более молодых людей, получили скорее бустерную дозу — это уменьшит заболеваемость и нагрузку на больницы, защитит наших людей от более агрессивного дельта-штамма”.
Среди взрослых людей на данный момент привились 70,8%, среди всего населения — 60,8%. Минимум один раз против COVID-19 привились 73,5% пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Среди детей в возрасте 12-17 лет вакцинировано 58,3%.
Семейный врачи и медсестры продолжают вакцинацию по всей Эстонии, сделать прививку по-прежнему можно в кабинетах вакцинации при больницах, в аптеках, и в других пунктах вакцинации, адрес которых можно узнать на сайте https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Маломобильных людей вакцинируют также на дому. О желании сделать прививку следует сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247.
Во всех пунктах вакцинации можно привиться против COVID-19 как первой, второй, так и бустерной дозой. Люди старше 65 лет смогут сразу бесплатно сделать прививку и от гриппа. Бустерную дозу вакцины против COVID-19 могут получить все люди старше 18 лет минимум через шесть месяцев после окончания курса первичной вакцинации.
В Эстонии на данный момент можно привиться вакцинами Comirnaty производителя Pfizer/BioNTech, Spikevax производителя Moderna, и одновалентной вакциной Janssen. Бустерную прививку можно сделать вакцинами производителей Pfizer/BioNTech и Moderna.
Прививку можно выбрать самому, регистрируясь на вакцинацию на сайте государственной дигирегистратуры www.digiregistratuur.ee, или позвонив по государственному справочному номеру 1247. Консультации на тему прививок предлагаются во всех пунктах вакцинации по всей Эстонии, также можно проконсультироваться со своим семейным врачом или медсестрой, или по справочному телефону семейных врачей 1220.
Задачами вакцинации против COVID-19 являются сокращение количества случаев заболевания и смертей, обусловленных COVID-19; защита людей, относящихся к группе риска, то есть тех, у кого COVID-19 может протекать тяжелее; сокращение распространения коронавируса в Эстонии и тем самым сдерживание третьей волны заболевания; уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и экономику; обеспечение того, чтобы общество Эстонии оставалось открытым, насколько это возможно. Информацию о вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.