ЧП и криминал
08.11.2021, 14:51

ФОТО | Назвавшийся левым активистом эстонец разгромил в Бельгии ресторан McDonalds

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Vigastada saanud aknad
Vigastada saanud aknad
Foto: Peter Vanderveken
В воскресенье вечером мужчина из Эстонии в бельгийском Херенталсе устроил погром в ресторане McDonalds, как внутри, так и снаружи.

Мужчина разбил окна, использовав для этого камни c тротуара. В результате пострадали несколько стекол, а также разбилось окно у кассы. Вандала задержали, и сейчас ресторан уже снова работает, передает Nnieuws.

Vigastada saanud aknad

Полиция задержала мужчину сразу же после его актов вандализма. Задержанный направлялся в обратно Эстонию из Испании и назвал себя "левым активистом".

Vigastada saanud aknad

Как известно полиции, мужчина ехал на поезде, но его высадили в Херенталсе, так как у него не было ни билета, ни денег. Местные СМИ пишут, что мужчина пошел к ресторану, чтобы там укрыться. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Kuriteopaik
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