ФОТО | Назвавшийся левым активистом эстонец разгромил в Бельгии ресторан McDonalds

Мужчина разбил окна, использовав для этого камни c тротуара. В результате пострадали несколько стекол, а также разбилось окно у кассы. Вандала задержали, и сейчас ресторан уже снова работает, передает Nnieuws.

Полиция задержала мужчину сразу же после его актов вандализма. Задержанный направлялся в обратно Эстонию из Испании и назвал себя "левым активистом".

Как известно полиции, мужчина ехал на поезде, но его высадили в Херенталсе, так как у него не было ни билета, ни денег. Местные СМИ пишут, что мужчина пошел к ресторану, чтобы там укрыться. Его дальнейшую судьбу решит суд.