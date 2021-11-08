ФОТО И ВИДЕО | В сети появились кадры того, как колонна беженцев направляется из Беларуси в Польшу(38)
По данным ”Sputnik Беларусь”, мигранты направляются к пограничному переходу ”Брузги” (Гродненская область). Телеграм-канал ”Варшавская русалка” пишет, что в колонне — курдские беженцы, рассчитывающие через Польшу добраться до Германии. РИА Новости со ссылкой на белорусских пограничников сообщает, что к границе выдвинулись более 1000 человек.
В УВД Гродненской области сообщили, что милиция принимает меры ”по обеспечению охраны правопорядка в связи с тем, что беженцы с вещами двинулись к границе с Польшей”. Госпогранкомитет Беларуси подтвердил, что колонна мигрантов идет к границе с Польшей, добавив, что беларусские пограничники в связи с этим ”несут службу в усиленном варианте на пунктах пропуска”. ”Sputnik Беларусь” сообщает, что на белорусскую границу для усиления прибыли военнослужащие внутренних войск.
Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в твиттере написал о поступающей ”тревожной информации”, добавив, что готовится попытка массового прорыва через границу.