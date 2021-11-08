Звери
08.11.2021, 13:15

Собака на дне шахты и котенок, просидевший два дня на дереве: братья наши меньшие тоже нуждаются в помощи спасателей

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Foto: Lääne päästekeskus
На выходных спасателям пришлось помогать не только людям, но и попавшим в беду животным: на Сааремаа собака оказалась на дне шахты, а в Тамсалу котенок не мог слезть с дерева целых два дня.

В субботу в 10:54 помощь спасателей понадобилась в деревне Кауби на Сааремаа, где большая собака упала в старую шахту зерновой мельницы. Один спасатель спустился на дно трехметровой шахты и закрепил у собаки на животе ремни, после чего животное в целости и невредимости подняли на поверхность и передали владельцу.

В воскресенье в 8:08 спасателей вызвали на улицу Койду в Тамсалу, где на вершине шестиметрового дерева уже два дня сидел котенок и не мог спуститься вниз. Мама-кошка активно звала его, но это не помогало. Спасатели с помощью лестницы сняли котенка с дерева и передали его матери.

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