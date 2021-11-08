Собака на дне шахты и котенок, просидевший два дня на дереве: братья наши меньшие тоже нуждаются в помощи спасателей

В субботу в 10:54 помощь спасателей понадобилась в деревне Кауби на Сааремаа, где большая собака упала в старую шахту зерновой мельницы. Один спасатель спустился на дно трехметровой шахты и закрепил у собаки на животе ремни, после чего животное в целости и невредимости подняли на поверхность и передали владельцу.

В воскресенье в 8:08 спасателей вызвали на улицу Койду в Тамсалу, где на вершине шестиметрового дерева уже два дня сидел котенок и не мог спуститься вниз. Мама-кошка активно звала его, но это не помогало. Спасатели с помощью лестницы сняли котенка с дерева и передали его матери.