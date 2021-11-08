Тестируем: Cтокгольмская диета — маркетинговый трюк или на шаг впереди науки?!

Я прошла бесплатный тест и поняла, что со мной будут работать настоящие профессионалы. Меня спрашивали о моих привычках в питании, самочувствии, состоянии здоровья и уровне активности, о моих целях и предпочтениях, о том, какие продукты я люблю или не люблю. Затем через некоторое время я получила по электронной почте план питания, подготовленный специально для меня. Мне нужно было просто его соблюдать. Поначалу я очень скрупулезно следовала всем указаниям, и уже за первую неделю сбросила 5 кг. И тогда я поняла, что этот метод действительно работает. Даже напрягаться не надо! Впоследствии я отступала от плана, но вес все равно продолжал снижаться. По выходным я ела, сколько могла (смеется). Так я научилась правильно питаться и сбросила целых 30 (!!!) килограммов. Теперь я просто летаю, а не хожу! У меня больше не болят лодыжки и горло, я меньше потею и лучше сплю. Я вновь обрела радость жизни и любовь к себе. Не хочу больше жить с лишним весом! Я рада, что в тот день попробовала Стокгольмскую диету.