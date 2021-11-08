Сеть 5G Telia покрывает уже 100 зон по всей Эстонии — сотой точкой стал Йыхви(4)
По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, предприятие достигло такого результата менее чем за год, а это означает, что с ноября прошлого года Telia по сути каждую неделю вводила в эксплуатацию две новые базовые станции 5G.
”11 ноября нашей сети 5G исполнится один год, и это приятно отмечать, зная, что в Эстонии есть уже трехзначное число регионов и мест, где сегодня пользователи мобильных телефонов могут использовать 5G. Наша сеть 5G уже достигла большинства городов и уездных центров Эстонии, а к концу 2021 года планируем расширить покрытие сетью 5G до 140 зон. Что касается точек, которые еще откроются в этом году, то основное внимание будет уделено различным районам Харьюмаа и Таллинна, но также добавятся совершенно новые места, такие как Отепя, Тапа, Мярьямаа, Коэру, Муху и другие”, — сказал Виссе.
Telia также с нетерпением ждет первого государственного аукциона на полосу частот 3,6 ГГц, что позволит еще лучше использовать потенциал технологии 5G и предлагать ее клиентам. ”Мы ждем эту возможность с конца 2018 года”, — добавил Виссе.
По словам руководителя по технологиям Telia, введение полосы частот 3,6 ГГц позволит начать предлагать клиентам домашние услуги на основе технологии 5G, такие как домашний интернет и Telia TV, а также создавать для домашних пользователей пакеты с еще более быстрым соединением. ”Например, мы провели различные измерения с новой тестовой базовой станцией с частотой 3,6 ГГц, где скорость загрузки мобильного интернета значительно превышала сегодняшние максимальные скорости”, — сказал Виссе.
Параллельно с развитием сети 5G Telia постоянно растет число клиентов, которые ежедневно используют сеть 5G. С тех пор, как продаваемые Telia телефоны Apple и Samsung 5G получили поддержку сети Telia 5G, число активных пользователей сети 5G стремительно возросло. Количество клиентов Telia, которые стали пользоваться телефонами 5G, приближается к 50 000.
Для использования сети Telia 5G у клиента в дополнение к 5G-телефону должен быть мобильный пакет Telia соответствующего объема. В настоящее время предприятие предлагает частным клиентам пакеты ”Мобильная жизнь” 20 ГБ и 40 ГБ и безлимитный, а бизнес-клиентам — пакеты ”Мобильный бизнес” 20 ГБ, 50 ГБ и безлимитный. Для пользователей всех этих пакетов по умолчанию открыт доступ к сети Telia 5G.
Индикатор сети 5G в верхней части экрана указывает, использует ли телефон в сеть 5G.
По словам руководителя по технологиям Telia, предприятие ежегодно инвестирует миллионы евро в развитие своей сети мобильной связи, и благодаря строительству сети 5G 2021 год стал рекордным в этом отношении.