Госконтролер Янар Хольм: уроки коронакризиса помогут нам подготовиться к новым предстоящим кризисам

Передавая отчет, государственный контролер Янар Хольм подчеркнул, что наблюдения за первой и второй волнами пандемии за последние почти два года и извлеченные уроки, которые обобщены в отчете Госконтроля, предназначены не для того, чтобы «ворошить» прошлое или искать виновных, а для того, чтобы использовать их в будущем. «Проблемы функционирования государства, которые мы сейчас наблюдаем в случае кризиса, вызванного коронавирусом, на самом деле характерны не только для коронавируса – эти проблемы существовали всегда, просто сейчас они проявились более заметно, чем в обычной ситуации. К сожалению, для решения этих системных проблем не хватило административной и политической воли», – прокомментировал свежий годовой отчет государственный контролер Янар Хольм.

Госконтроль подготовил и опубликовал целый ряд аудитов, обзоров и меморандумов, касающихся аспектов урегулирования кризиса, вызванного коронавирусом. По словам государственного контролера Янара Хольма, в преддверии приближения третьей волны пандемии коронавируса кажется, что уроки первой и второй волн не утратили своей актуальности.

По оценке Госконтроля, информирование общественности о решениях правительства, ограничениях и предписаниях по поведению должно быть значительно более упорядоченным. «При введении ограничений или послаблений следует думать многими головами, но говорить о решениях единодушно,» – сказал государственный контролер Янар Хольм. «В противном случае люди будут сбиты с толку относительно того, как себя вести, что делать, и каковы правила». Хольм подчеркнул, что, если в конце концов что-то будет решено, эти решения должны быть полностью и однозначно приведены в силу. «В кризисной ситуации общество четко осознает, когда правительство кажется нерешительным, и это сразу же отражается на том, насколько государственную власть воспринимают всерьез, независимо от того, соблюдается ли то или иное правило или же правила игнорируются», – добавил Хольм.