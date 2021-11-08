Госконтролер Янар Хольм: уроки коронакризиса помогут нам подготовиться к новым предстоящим кризисам
Передавая отчет, государственный контролер Янар Хольм подчеркнул, что наблюдения за первой и второй волнами пандемии за последние почти два года и извлеченные уроки, которые обобщены в отчете Госконтроля, предназначены не для того, чтобы «ворошить» прошлое или искать виновных, а для того, чтобы использовать их в будущем. «Проблемы функционирования государства, которые мы сейчас наблюдаем в случае кризиса, вызванного коронавирусом, на самом деле характерны не только для коронавируса – эти проблемы существовали всегда, просто сейчас они проявились более заметно, чем в обычной ситуации. К сожалению, для решения этих системных проблем не хватило административной и политической воли», – прокомментировал свежий годовой отчет государственный контролер Янар Хольм.
Госконтроль подготовил и опубликовал целый ряд аудитов, обзоров и меморандумов, касающихся аспектов урегулирования кризиса, вызванного коронавирусом. По словам государственного контролера Янара Хольма, в преддверии приближения третьей волны пандемии коронавируса кажется, что уроки первой и второй волн не утратили своей актуальности.
По оценке Госконтроля, информирование общественности о решениях правительства, ограничениях и предписаниях по поведению должно быть значительно более упорядоченным. «При введении ограничений или послаблений следует думать многими головами, но говорить о решениях единодушно,» – сказал государственный контролер Янар Хольм. «В противном случае люди будут сбиты с толку относительно того, как себя вести, что делать, и каковы правила». Хольм подчеркнул, что, если в конце концов что-то будет решено, эти решения должны быть полностью и однозначно приведены в силу. «В кризисной ситуации общество четко осознает, когда правительство кажется нерешительным, и это сразу же отражается на том, насколько государственную власть воспринимают всерьез, независимо от того, соблюдается ли то или иное правило или же правила игнорируются», – добавил Хольм.
Госконтроль также считает, что информация должна предоставляться людям по официальным каналам и тогда, когда решение правительства станет окончательным. Если вовлеченные в этот процесс деятели делятся различными предложениями и комментариями как по официальным, так и по неофициальным каналам в любой момент и до принятия решения правительством, результатом будет какофония сообщений. Чтобы предотвратить это, прежде всего необходимо, чтобы лица, принимающие решения, сами одинаково понимали, что же все-таки было решено. Кроме того, необходимо знать, было ли принято решение вообще, а главное – почему было принято решение в пользу тех или иных мер или ограничений, а также как это поможет выйти из кризиса.
Госконтроль признает, что рабочие обязанности и ответственность государственных органов иногда не только расплывчаты, но и нереалистичны. В соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях кризисное регулирование организуется соответствующим министерством в его сфере управления, но Министерство социальных дел переложило ответственность на Департамент здоровья, у которого не могло быть возможности разрешить кризис, охватывающий всю страну. В такой ситуации было неизбежно и разумно, что координацию урегулирования кризиса в конце концов взяла на себя Государственная канцелярия. По мнению Госконтроля, координирующую роль Государственной канцелярии в обуздании кризиса, охватывающего всю страну, можно приветствовать, но ее следует более четко закрепить и в правовых актах, чтобы они отражали реальную жизнь.
Вакцинация без четкого плана действий и гибкого реагирования имеет тенденцию пробуксовывать. По мнению Госконтроля, вакцинация весной и летом встречала препятствия не столько из-за нехватки вакцин или недостаточного интереса со стороны людей, сколько из-за плохой и негибкой организации. Уже в середине февраля 2021 года государственный контролер выразил обеспокоенность по поводу того, что у нас может возникнуть ситуация, когда вакцина начнет накапливаться на полках и способность организовывать широкомасштабные вакцинации станет проблематичной. В конце концов так и случилось: различные гибкие возможности для увеличения числа вакцинированных людей не использовались или же применялись с ненужной задержкой. Также ощущалось нежелание государственных органов широко привлекать частный сектор и их противление идеям, поступающим из-за пределов государственной системы.
Поддержка предприятий в кризисной ситуации должна быть быстрой, обоснованной и прозрачной, независимо от министра или министерства, которые, так сказать, «распределяют деньги». Для большей уверенности предпринимателей, помимо ограничений, необходимо как можно скорее и точнее сообщать, какую поддержку государство предоставляет. Критерии для предоставления поддержки должны быть четкими: быстрые ноги и шустрые пальцы не могут быть мерилом для этого. Можно было бы рассмотреть возможность реализации мер поддержки через один канал, например под руководством Министерства экономики и коммуникаций.
Необходимо прилагать усилия к тому, чтобы государство поддерживало местное самоуправление в кризисной ситуации, принимая во внимание реальную потребность муниципалитета в помощи. Анализ Госконтроля показывает, что большинство местных самоуправлений обошлись бы без помощи государства, предназначенной для кризисных ситуаций. Весной 2020 года возникли опасения, что кризис «съест» десятую часть доходов местных самоуправлений. Государство экстренно выделило в общей сложности около 182 миллионов евро для покрытия ожидаемого снижения доходной базы и дополнительных расходов, а также для инвестиций. В действительности же доходы местных самоуправлений в 2020 году увеличились. По мнению Госконтроля, субсидии, выделенные местным самоуправлениям для оживления экономики в 2020 году не достигли своей цели, поскольку в 2020 году в экономику поступило лишь немногим более 10% этих денег. Учитывая общее хорошее финансовое положение местных самоуправлений, сомнительно, насколько оправданным было продолжение подобных мер поддержки в 2021 году.