Полиция просит помощи очевидцев ДТП: велосипедист сбил пожилую женщину

ДТП произошло в деревне Каазику на Хингу теэ у садоводческого товарищества Ристхейна 2, после столкновения этот велосипедист, говоривший по-русски мужчина, уже на автомобиле довез женщину до железнодорожной станции и уехал. Женщину позже доставили в больницу.

Всех, кто видел это ДТП либо знает, кем мог быть этот велосипедист, а также самого велосипедиста, полиция просит связаться по телефону 612 3000 в будние дни с 9 по 17 часов либо по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.