Впервые в Эстонии! R-Kiosk теперь предлагает популярный во всем мире ”Кофе-абонемент”

Такое решение от R-Kiosk похоже на подписку на Spotify или журнал. Благодаря этой услуге можно оплатить горячий напиток на 30 дней вперед при помощи постоянного платежного поручения. ”Таким образом, вы сможете быстро и удобно получить напиток, не стоя в очереди на кассе. Единственное, что следует сделать — зарегистрировать горячий напиток в приложении R-Kiosk”, — пояснила Йоханна Амбре, менеджер по инновациям R-Kiosk.

Недавно R-Kiosk заменил весь парк кофемашин. Новые кофемашины позволяют выбирать из 14 различных кофейных напитков как с растительным, так и с коровьим молоком. По словам Амбре, тремя самыми популярными напитками у жителей Эстонии являются обычный кофе с молоком, Caffé Latte и Cappuccino. Хотя горячие напитки пользуются популярностью в любое время года, самым интенсивным периодом остается прохладная погода.

С новым кофе-абонементом стоимость напитка будет еще более выгодной, если клиент использует свой термос или кружку. ”Сегодня в Эстонии из сотни покупают только один напиток с собственной термокружкой. В странах Северной Европы этот показатель немного выше, поэтому мы хотим предложить больше возможностей для заботы об окружающей среде”, — сказала Амбре. R-Kiosk уже использует полностью одноразовые кофейные стаканчики растительного происхождения не содержащие пластика с легко компостируемыми крышками.

Абонемент действует 30 дней и стоит 40 евро (цена одного напитка 1,33 евро) при использовании собственной термокружки, а с одноразовым стаканчиком — 50 евро (цена одного напитка 1,66 евро). При первом использовании кофейного абонемента покупатель получит в подарок термокружку, купон на которую можно найти в приложении. Также при покупке первого кофейного абонемента клиенты получают абонемент на следующий месяц бесплатно.