Водителей заставляют пристегиваться, хотя вред они наносят только себе. Европейский политик о том, возможна ли обязательная вакцинация от COVID-19
Нарушает ли требование обязательной вакцинации права человека? Давайте разберёмся без эмоций и истерик, в чисто юридическом контексте.
1. Современное понимание прав человека включает мало т.н. абсолютных прав — т.е. таких, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях (примеры таких прав — ст.3 и 4 Европейской конвенции прав человека, запрет пыток и рабства). Практически все другие права могут — и при определённых условиях должны — быть ограничены. Общий принцип — права индивида кончаются там, где начинаются права другого человека. Большинство статей Конвенции содержат оговорки ”Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц”.
2. Впрочем, ограничения нельзя устанавливать произвольно, они должны быть соразмерными. Проверка соразмерности включает три критерия:
- установлены ли законом,
- имеют ли легитимную цель,
- необходимы ли в демократическом обществе — т.е. нельзя ли достичь этой легитимной цели другими, менее ограничивающими средствами (пропорциональность).
3. Дискриминация — это не любое различное отношение (different treatment), не любые ограничения, а только необоснованное различие. На практике ограничения широко распространены и обычно не вызывают бурной реакции. Например, граждане моложе 18 лет не имеют права голосовать на выборах. Чтобы занять профессорскую должность в университете, как правило, нужно иметь соответствующее образование и докторскую степень. Для получения водительских прав нужно пройти медкомиссию. Работники общепита должны иметь санитарную книжку. И т.п. Все эти ограничения нельзя считать дискриминацией по признаку возраста, образования или состоянию здоровья, так как они необходимы для достижения легитимной цели.
4. В дискуссиях об обязательной вакцинации часто проводят параллели с вождением автомобиля. Некоторые говорят: я даже лучше вожу после пары бутылок вина, я лучше знаю свой организм и т.п. Тем не менее, есть установленный факт — пьяные водители гораздо чаще совершают ошибки, вызывают аварии и подвергают опасности здоровье и жизнь других людей. Таким образом, ограничение направлено на защиту других людей и не нарушает прав водителей-выпивох.
5. Обоснованно ли другое требование к водителям — пристёгиваться ремнём безопасности? Ведь непристёгнутый водитель подвергает опасности только свою жизнь? Тут существенно, что в случае аварии такого водителя будут спасать, лечить, на это потребуются значительные ресурсы, которые всегда ограничены — пока ”скорая” будет везти такого водителя в больницу, а врачи оказывать ему помощь, другие люди с инфарктами и инсультами будут ждать своей очереди — и это может оказаться для них фатальным. Таким образом, когда человек, казалось бы, подвергает риску только себя, в современном обществе это касается и других людей.
6. Конечно, ни езда трезвым, ни пристёгнутый ремень не гарантируют, что аварии не будет. Но — значительно снижают риски, и это уже является достаточным основанием для ограничений.
7. Похожая ситуация и с прививками. Лозунги типа ”имею право сам решать за себя”, ”моё тело — моё дело”, ”предпочитаю переболеть и получить иммунитет таким образом” справедливы только в том случае, если человек живёт один в дремучем лесу и не общается с другими людьми — что в современном обществе практически нереально.
8. Остановить эпидемию — в интересах всего общества. Решающий фактор — так называемый индекс репродукции инфекции R0, т.е. число других людей, которых в среднем заражает один инфицированный. Для ковида этот индекс различается и для разных штаммов вируса, и для разных стран — в зависимости от плотности населения, культурных особенностей и уровня гигиены. В среднем, индекс варьирует от 1,4 до 3,9 (для дельты даже выше). Если R0 больше единицы, то эпидемия распространяется в геометрической прогрессии. Чтобы остановить распространение, индекс нужно снизить до значения меньше 1, тогда эпидемия постепенно затухает. Многочисленные данные, в том числе по Латвии, показывают, что вакцинация в несколько раз снижает риск заражения для конкретного индивида. Кроме того, снижается и т.н. вирусная нагрузка, т.е. содержание вируса в носоглотке в случае заболевания, значит, инфицированный заразит меньше людей. Чем больше доля вакцинированных, тем ниже индекс репродукции в данной популяции.
9. Следует отметить, что важны и сроки вакцинации. Иммунитет, приобретённый как путём вакцинации, так и в результате перенесённой болезни, со временем слабеет. Как правило, у пожилых и людей с хроническими заболеваниями быстрее, у молодых и здоровых медленнее, но слабеет у всех. Поэтому если вакцинирована только небольшая часть общества, эффект вакцинации проявляется всё слабее, и индекс репродукции вновь начинает расти.
10. С учётом всех этих соображений и следует оценивать соответствие обязательной вакцинации стандартам прав человека. Вопрос: от каких групп этого можно требовать? В каких ситуациях ограничение свободного выбора работы оправдано защитой здоровья и жизни других людей?
11. Полагаю, даже в нынешней тяжёлой ситуации общее требование обязательной вакцинации для всех членов общества было бы несоразмерным и неприемлемым в демократическом обществе. В то же время, видимо, есть определённые группы, для которых такое требование является обоснованным и пропорциональным.
12. Например, персонал домов престарелых — те, кто ежедневно общается с людьми, подверженными наибольшему риску. Мне трудно представить себе человека, который, исходя из своих представлений и убеждений, готов рисковать жизнью своих подопечных. Но если такой и найдётся, то государство обязано вмешаться, чтобы защитить здоровье и жизнь пожилых людей.
13. Подобная аргументация может быть серьёзным обоснованием и в других ситуациях, когда в рабочие обязанности человека входит постоянное общение с другими людьми, особенно из групп риска, например, медики. Если же сотрудник имеет возможность полностью выполнять свои обязанности удалённо, то такое требование может оказаться проблематичным с правовой точки зрения.
14. Помимо прочего, важно оценить альтернативы, доступные людям, которых касаются ограничения. Например, доступна ли вакцина в разумное время, обеспечен ли контроль за возможными побочными реакциями и т.п. Обычно человек, подвергающийся дискриминации, не может изменить признак, на основании которого его дискриминируют (например, расу, пол, возраст или этническое происхождение), в ситуации с обязательной вакцинацией это не так. Кроме того, надо оценить и другие предлагаемые варианты — например, регулярный PCR-тест или тест на антитела.
15. Оценка соразмерности ограничений — всегда сложная задача. Эту оценку обязан провести законодатель при подготовке нормативного регулирования, но, как правило, в спорных ситуациях окончательное решение принимает суд, конечно, с привлечением экспертов. Сегодня в судах и Латвии, и других государств находится уже немало исков, оспаривающих нормы об обязательной вакцинации. Как и положено в правовом государстве, решения судов по конкретным случаям расставят точки над i.