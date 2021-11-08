Водителей заставляют пристегиваться, хотя вред они наносят только себе. Европейский политик о том, возможна ли обязательная вакцинация от COVID-19

4. В дискуссиях об обязательной вакцинации часто проводят параллели с вождением автомобиля. Некоторые говорят: я даже лучше вожу после пары бутылок вина, я лучше знаю свой организм и т.п. Тем не менее, есть установленный факт — пьяные водители гораздо чаще совершают ошибки, вызывают аварии и подвергают опасности здоровье и жизнь других людей. Таким образом, ограничение направлено на защиту других людей и не нарушает прав водителей-выпивох.

3. Дискриминация — это не любое различное отношение (different treatment), не любые ограничения, а только необоснованное различие. На практике ограничения широко распространены и обычно не вызывают бурной реакции. Например, граждане моложе 18 лет не имеют права голосовать на выборах. Чтобы занять профессорскую должность в университете, как правило, нужно иметь соответствующее образование и докторскую степень. Для получения водительских прав нужно пройти медкомиссию. Работники общепита должны иметь санитарную книжку. И т.п. Все эти ограничения нельзя считать дискриминацией по признаку возраста, образования или состоянию здоровья, так как они необходимы для достижения легитимной цели.

2. Впрочем, ограничения нельзя устанавливать произвольно, они должны быть соразмерными. Проверка соразмерности включает три критерия: - установлены ли законом, - имеют ли легитимную цель, - необходимы ли в демократическом обществе — т.е. нельзя ли достичь этой легитимной цели другими, менее ограничивающими средствами (пропорциональность).

1. Современное понимание прав человека включает мало т.н. абсолютных прав — т.е. таких, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях (примеры таких прав — ст.3 и 4 Европейской конвенции прав человека, запрет пыток и рабства). Практически все другие права могут — и при определённых условиях должны — быть ограничены. Общий принцип — права индивида кончаются там, где начинаются права другого человека. Большинство статей Конвенции содержат оговорки ”Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц”.

5. Обоснованно ли другое требование к водителям — пристёгиваться ремнём безопасности? Ведь непристёгнутый водитель подвергает опасности только свою жизнь? Тут существенно, что в случае аварии такого водителя будут спасать, лечить, на это потребуются значительные ресурсы, которые всегда ограничены — пока ”скорая” будет везти такого водителя в больницу, а врачи оказывать ему помощь, другие люди с инфарктами и инсультами будут ждать своей очереди — и это может оказаться для них фатальным. Таким образом, когда человек, казалось бы, подвергает риску только себя, в современном обществе это касается и других людей.

6. Конечно, ни езда трезвым, ни пристёгнутый ремень не гарантируют, что аварии не будет. Но — значительно снижают риски, и это уже является достаточным основанием для ограничений.

7. Похожая ситуация и с прививками. Лозунги типа ”имею право сам решать за себя”, ”моё тело — моё дело”, ”предпочитаю переболеть и получить иммунитет таким образом” справедливы только в том случае, если человек живёт один в дремучем лесу и не общается с другими людьми — что в современном обществе практически нереально.