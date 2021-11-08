Уровень бедности среди многодетных семей уменьшился, но положение родителей-одиночек ухудшилось(2)
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. ”В прошлом году в абсолютной бедности проживали около 28 700 человек, что хоть и несколько меньше, чем в предыдущем году, но учитывая, что из расчета состава домохозяйства этих людей их месячный доход был меньше 220 евро, этот показатель, безусловно, мог бы снизиться еще”, — сказала Мюйрсоо.
Уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. В относительной бедности в 2020 году проживали 270 800 человек, чей месячный доход с учетом состава домохозяйства был меньше 631 евро. ”Образно говоря, человек, проживающий в относительной бедности, может вполне хорошо зарабатывать, но поскольку у других вокруг доход еще больше, возникает неравенство. В показателе относительной бедности также заметно небольшое снижение, но изменение все же минимальное и в сравнении с предыдущими годами показатель остается, скорее, на прежнем уровне”, — прокомментировала Мюйрсоо.
В сравнении c 2019 годом показатель относительной и абсолютной бедности снизился среди пар с тремя и более детьми и среди молодежи (18–24-летних), а увеличился среди родителей-одиночек. ”Самым высоким показатель относительной бедности был в группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше. Однако самое большое изменение произошло среди родителей-одиночек — число проживающих в относительной бедности за год увеличилось на десятую часть. Уровень абсолютной бедности был по-прежнему самым высоким среди безработных”, — уточнила Мюйрсоо.
Показатель относительной бедности был самым высоким в Ида-Вируском уезде (31,4%), Выруском (30%) и Валгаском (29,3%) уездах, а самым низким — в Харьюском уезде (16,5%), Тартуском (18,8%) и Ляэне-Вируском (19,5%) уездах. Показатель абсолютной бедности был самым высоким в Южной Эстонии (2,5%) и самым низким — в Западной Эстонии (1,4%).
В депривации, когда люди не могут себе позволить многие из общепринятых в обществе благ, в 2021 году проживало чуть меньше, чем в предыдущие годы, или 4,9% населения Эстонии. Более всего ощущают депривацию жители в возрасте 65 лет и старше (7,8%), а менее всего — в возрастной группе 18–24 лет (2,5%). За год более всего сократилось именно число испытывающих депривацию детей и молодежи.
Оценки базируются на данных социального исследования в Эстонии 2021 года, главным представителем общественного интереса является Министерство социальных дел. В исследовании принимали участие 6467 домохозяйств, у которых в 2021 году собирались данные относительно доходов за 2020 год. Показатель годового дохода необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС.
Уровень относительной бедности — это доля лиц, чей годовой эквивалентный нетто-доход меньше установленной границы относительной бедности. Граница относительной бедности составляет 60% от медианы годового эквивалентного нетто-дохода членов домохозяйства. Эквивалентный нетто-доход — это доход домохозяйства, поделенный на сумму потребительских весов членов домохозяйства.
Уровень депривации показывает долю населения, которая не может себе позволить как минимум пять компонентов из 13, перечисленных в определении депривации:
1) погашение задолженности (по ипотеке, аренде жилья, ЖКУ, платежи за покупки); 2) поддержание тепла в доме; 3) свести концы с концами в случае непредвиденных расходов; 4) питание мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом минимум раз в два дня; 5) ежегодный отпуск в течение недели вне дома; 6) личный автомобиль; 7) заменить сломанную мебель; 8) заменить изношенную одежду новой; 9) иметь две пары подходящей обуви, по одной на каждый сезон; 10) тратить небольшое количество денег на себя каждую неделю; 11) иметь деньги на регулярный досуг; 12) встречаться с друзьями/семьей за столом по крайней мере раз в месяц; 13) платить за подключение Интернета;