ВИДЕО | Ферма, работа, съемки. Два дня из жизни эстонского блогера

"Это влог о моей жизни в Эстонии. О рутине в пригороде, поездках на поезде в Таллинн и на работу. О прогулках на деревенскую ферму за свежими продуктами, скучающем коте и моей работе. О людях, которые меня окружают, банальных вещах, которые наполняют мою жизнь и которые остаются за кадром моих разговорных выпусков и трэвел видео" — пишет автор в описании к видео.

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