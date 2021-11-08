Более 70 школ по всей Эстонии начинают борьбу с растратой продуктов

”В сотрудничестве с Таллиннским центром Стокгольмского института окружающей среды мы провели исследование, в котором выяснилось, что каждый день выбрасывается почти 34 г одной порции, или 6% готовой еды, недоеденной и оставшейся в конце дня. Я надеюсь, что, повышая осведомленность персонала столовой и учеников, улучшая планирование питания и ограничивая растрату продуктов с помощью акции-конкурса, мы сможем еще больше сократить количество образующихся пищевых отходов”, — сказала Эндриксон.

В ходе конкурса, проходящего в школьных столовых Daily, более 70 школ по всей Эстонии будут в течение недели отслеживать, сколько продуктов выбрасывается во время перемен на обед. По окончании акции будет выявлена самая дружественная к окружающей среде школа, в которой было меньше всего выброшенной в отходы еды на одного ученика и на школу в целом.

”В конце каждого дня мы будем взвешивать количество выброшенной еды и заносить информацию в таблицу, где каждый желающий может в течение недели следить за результатами и болеть за свою школу. Кроме того, мы призываем учеников каждый день отмечать на плакатах, вывешенных в школьных столовых, почему они выбросили еду: еда была невкусной, они были сыты, закончилась перемена или по какой-то другой причине. Эти сведения помогут нам выяснить причины выбрасывания пищи и заниматься ими”, — пояснила представитель Daily.

По ее словам, акция по борьбе с растратой продуктов в школьных столовых Daily проводится уже третий год, поскольку соревновательный момент стимулирует школьные коллективы сокращать количества выбрасываемых продуктов.

”Когда ученики и персонал постоянно видят количества выброшенной еды, то возникает азарт приложить усилия, чтобы это число было с каждым днем меньше. Ученики начинают накладывать себе меньшие порции и стараться не оставлять еду в тарелках”, — подтвердила Тийу Эндриксон.