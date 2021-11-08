Ночью направлявшимся в Таллинн самолетам пришлось приземляться в Хельсинки

Не смог приземлиться рейс Finnair 1035, вылетевший из Хельсинки в 00:06. После перелета через Финский залив он сделал круг над Таллинном и отправился обратно в аэропорт Вантаа. До этого этот самолет ATR 72-500 в течение дня вылетал из Хельсинки в Оулу, Вильнюс и Варшаву.

С таким же номером рейса в 2:08 вылетел из Хельсинки другой самолет ATR-72, приземлившийся в Таллинне в 2:30. В шесть утра в понедельник он отправился обратно в Финляндию.

Также вчера в Хельсинки пришлось приземлиться широкофлюзеляжному грузовому самолету Airbus 330 от Wamos Air, который должен был в девять часов вечера сделать в Таллинне плановую остановку на дозаправку и смену экипажа. После двух кругов над Таллинном самолету пришлось направиться на посадку в Хельсинки.

Перевозящий из Азии в США товары Wamos Air будет использовать Таллинн для промежуточной посадки как минимум до конца года. Вчерашний рейс вылетел из Вьетнама и после остановки в Таллинне должен был отправиться в Чикаго.

При этом в Таллинне смогли приземлиться прибывшие в течение получаса после Wamos Air самолеты из Барселоны, Хельсинки и Дюссельдорфа.

Другой самолет Wamos Air, прибывший из Шэньчжэня в Китае, смог приземлиться в Таллинне лишь спустя три часа после графика, прибыв в Таллиннский аэропорт рано утром в 5:56.

Как сообщает Таллиннский аэропорт, рейсы были направлены на посадку в Хельсинки из-за погодных условий. На данный момент ситуация нормализовалась.