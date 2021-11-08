В пункте вакцинации в Ласнамяэ можно также получить бустерную дозу вакцины

”Открытый на прошлой неделе пункт консультирования и вакцинации пользуется популярностью, и там приступил к работе дополнительный медицинский персонал. Я призываю всех воспользоваться этой удобной возможностью и пройти вакцинацию неподалеку от дома. Также благодарю всех тех, кто уже сделал прививку”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Пункт консультирования и вакцинации будет открыт в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) по будням с 12:00 до 19:00, по выходным с 10:00 до 17:00.

Получить прививку от COVID-19 могут все желающие, достигшие 12-летнего возраста. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ. На месте предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Услугу консультирования и вакцинации в Линдакиви предоставляет предприятие Eldred OÜ.

”Важно помнить о том, что вакцина нужна и людям, которые перенесли заболевание. В этом случае лучшее время для вакцинации — спустя полгода после выздоровления. Также специалисты рекомендуют сделать т.н. бустерную дозу вакцины, если с момента завершения курса вакцинации прошло шесть месяцев. Эта возможность также имеется в ”Линдакиви””, — добавил Свет.