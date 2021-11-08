ГРАФИК | Эстония больше не возглавляет топ всемирного заражения COVID-19. В "лидеры" вырвалась другая европейская страна

Согласно данным Our World in Data, показатель среднего дневного числа заражений коронавирусом на миллион жителей за последние семь дней в Эстонии понизился с 1371 до 1299.

Таким образом в воскресенье, согласно официальной статистике, Эстонию обошла Словения, где этот показатель теперь составляет 1338. В ТОП-8 входят также Барбадос, Грузия, Литва, Латвия, Хорватия и Черногория.