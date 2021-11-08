Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца

"Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться", — пояснил ветеринар.

Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.

В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. "Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", — обращает внимание эксперт.

Кроме того, существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен — им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар.