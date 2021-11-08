Ограничения работают? Число случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 7%

С 1 по 7 ноября в Эстонии были выявлены 11 144 новых случая заражения — на 7,6% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 12 069 человек. Тогда речь шла о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1736 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1615 неделей ранее. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 572 пациента с коронавирусом. Эксперты Департамента здоровья не исключают, что уже к середине ноября их число может увеличиться до 700.

По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа — 3262 случая на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа (859 случаев). В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 7 ноября составляла 1491 случай.