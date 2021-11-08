Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны

По ее словам, потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Специалист напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

”Речь не идет о единовременных событиях. Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома”, — сказала Алофа.

Ранее стало известно, что более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ), целью которого является борьба с изменением климата. Участниками инициативы стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды, совокупные активы которых оставляют 130 триллионов долларов — приблизительно 40 процентов от мирового объема активов