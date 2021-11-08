За рубежом
08.11.2021, 07:52

Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны

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Unsplash
Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа назвала находящиеся под угрозой исчезновения страны, пишет lenta.ru со ссылкой на британскую газету Express.

По ее словам, потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Специалист напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

”Речь не идет о единовременных событиях. Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома”, — сказала Алофа.

Ранее стало известно, что более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ), целью которого является борьба с изменением климата. Участниками инициативы стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды, совокупные активы которых оставляют 130 триллионов долларов — приблизительно 40 процентов от мирового объема активов

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